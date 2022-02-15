Принц Эндрю заключил мировое соглашение с потерпевшей от секс-торговли

https://racurs.ua/n167102-princ-endru-zakluchil-mirovoe-soglashenie-s-poterpevshey-ot-seks-torgovli.html

Ракурс

Принц Эндрю, сын королевы Великобритании Елизаветы II, достиг «принципиального урегулирования» с потерпевшей от сексуального насилия Вирджинией Джуффре по гражданскому делу, которое рассматривал суд в США. Герцог Йоркский также «сожалеет о связях» с американским финансистом с преступником Джефри Эпштайном (обвиняемым в секс-торговле, в том числе и несовершеннолетними), который умер в тюрьме при загадочных обстоятельствах, и обещает искупить свою вину, совершив пожертвование на благотворительность. Сумма сделки не разглашается.

Новость о заключении мирового соглашения вне суда с Вирджинией Джуффре, которая обвинила британского принца в сексуальном насилии, обнародовала MailOnline 15 февраля. Известно, что принц Эндрю выплатит Джуффре средства, которые пойдут на благотворительность.

В поступивших в суд документах указано, что принц Эндрю никогда не планировал каким-то образом очернить характер женщины и признает, что Джуффре могла пострадать из-за жестокого отношения к ней. Адвокат Джуффре отметил, что письмо принца Эндрю «говорит само за себя», и также отказался от комментариев.

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Источник, близкий Эндрю, сообщил MailOnline, что дополнительного заявления или обнародования информации о мировом соглашении не будет.

Напомним, американка Вирджиния Джуффре, являющаяся одной из жертв сексуального насилия со стороны Эпштайна, заявила, что пострадала и от принца Эндрю. Она заявляла, что в 17-летнем возрасте на одной из вечеринок Эпштайна имела секс с принцем. В иске она утверждала, что сталкивалась с сексуальным насилием принца в Лондоне, Нью-Йорке и на частном острове Эпштайна в Карибском море. Принц категорически отрицает обвинения.