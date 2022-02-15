Шольц в Москве - Зеленский пообещал обсудить статус Донбасса

https://racurs.ua/n167101-sholc-v-moskve-zelenskiy-poobeschal-obsudit-status-donbassa.html

Ракурс

Олаф Шольц, канцлер Германии, заявил, что президент Владимир Зеленский пообещал ему предметно обсудить законодательное предоставление так называемого «особого статуса» оккупированным Россией территориям Донецкой и Луганской областей.

Хорошо, что президент Зеленский вчера твердо пообещал, что в рамках Трехсторонней контактной группы… очень скоро будут все предусмотренные законопроекты: о статусе восточной Украины, изменениях в Конституцию и подготовка к выборам, — сообщил Шольц на совместной пресс-конференции с президентом страны-агрессора России Владимира Путина в Москве 15 февраля.

Немецкий политик добавил, что просил Зеленского наделить переговорщиков соответствующим мандатом «для достижения прогресса».

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Шольц также отметил важность использования всех дипломатических возможностей для урегулирования конфликта и соблюдения минских договоренностей.

Напомним, вчера в Киеве Шольц сказал: «Президент еще раз заверил во время нашего разговора, что предоставит законопроекты относительно особого статуса, изменений в Конституцию и избирательного права». В то же время Киев требует первоочередного исполнения Россией договоренностей в сфере безопасности.