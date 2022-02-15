Шольц у Москві — Зеленський пообіцяв обговорити статус Донбасу

https://racurs.ua/ua/n167101-sholc-u-moskvi-zelenskyy-poobicyav-obgovoryty-statusu-donbasu.html

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Олаф Шольц, канцлер Німеччини, заявив, що президент Володимир Зеленський пообіцяв йому предметно обговорити законодавче надання так званого «особливого статусу» окупованим Росією територіям Донецької та Луганської областей.

Добре, що президент Зеленський вчора твердо пообіцяв, що в рамках Тристоронньої контактної групи… дуже скоро будуть всі передбачені законопроекти: щодо статусу східної України, змін до Конституції і підготовки виборів, — повідомив Шольц на спільній прес-конференції з президентом країни-агресора Росії Володимиром Путіним у Москві 15 лютого.

Німецький політик додав, що просив Зеленського наділити переговірників відповідним мандатом «для досягнення прогресу».

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Шольц також вказав на важливість використання всіх дипломатичних можливостей для врегулювання конфлікту й дотримання мінських домовленостей.

Нагадаємо, вчора у Києві Шольц сказав: «Президент ще раз запевнив під час нашої розмови, що надасть законопроекти щодо особливого статусу, зміни до Конституції та виборчого права». Водночас Київ вимагає на першочерговому виконанні Росією безпекових частин домовленостей.