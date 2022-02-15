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Київ просить у НАТО допомогу для мирного населення на випадок НС

Київ просить у НАТО допомогу для мирного населення на випадок НС (СПИСОК)

15 лют 2022, 21:55
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Україна запросила у НАТО міжнародну допомогу на випадок надзвичайних ситуацій, які можуть торкнутися мирного населення. Відповідну заяву 15 лютого оприлюднила прес-служба Північноатлантичного альянсу.

Запит до НАТО направила Державна служба України із надзвичайних ситуацій. Документ отримав Євроатлантичний координаційний центр реагування на стихійні лиха (EADRCC). Київ запросив у НАТО понад сотню позашляховиків, бульдозери, надувні човни, а також засоби розмінування та радіохімічної розвідки.

В оборонному блоці вказали, що ДСНС готується до масштабних надзвичайних ситуацій різного характеру, які можуть вразити мирне населення, й направила критичний запит на міжнародну допомогу з орієнтовним переліком речей першої необхідності, серед яких:

  • автотранспорт і спецтехніка (автокрани, гусеничні бульдозери, пневматичні екскаватори, вантажівки великої вантажопідйомності, позашляховики, машини механічного розмінування з дистанційним керуванням, спецмашини радіаційної та хімічної розвідки та ін);

  • мобільні засоби непрямого нагріву для обігріву приміщень;

  • насосні станції, мотопомпи, фільтрувальні станції;

  • польовий табір з автономним джерелом живлення;

  • автоцистерни для водопостачання;

  • костюми вибухозахищені, дозиметри, протигази, костюми хімзахисту;

  • переносни УКХ радіостанції, аналого-цифрові ретранслятори, базові станції;

  • медикаменти (анальгетики, протизапальні, антибіотики, марлеві пов’язки, джгути кровоспинні).



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Джерело: Ракурс


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