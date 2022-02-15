У більшості регіонів України опади не очікуються

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Погода в Україні 16 лютого буде з мінливою хмарністю та без істотних опадів у більшості регіонів.

Лише на Закарпатті та Прикарпатті вночі очікується невеликий дощ з мокрим снігом, повідомляє Gismeteo.

Крім того, у північно-східній частині та Карпатському регіоні вночі та вранці на дорогах подекуди можлива ожеледиця.

Температура повітря вночі становитиме 0−5° (на північному сході країни місцями −6…−11°), вдень — +2…+7° (у західних областях, Криму та на півдні Одещини — до +9°).

Погода в Києві 16 лютого буде здебільшого хмарною. Вночі — без опадів, вдень — можливий невеликий дощ. Стовпчики термометрів вночі опустяться до −2…−4°, вдень — піднімуться до +3…+5°. Вітер південний, 5−10 м/с.

Погода у Львові також переважно буде хмарною. Вночі — без опадів, вдень — можливий невеликий дощ. Температура повітря вночі становитиме −1…+1°, вдень — +6…+8°. Вітер південний, 5−10 м/с.

Погода в Одесі буде з мінливою хмарністю, вночі можливий невеликий дощ, вдень — без опадів. Термометри вночі покажуть 0…+2°, вдень — +6…+8°. Вітер південний, 5−10 м/с.

Погода в Харкові буде з сильною хмарністю. Вночі без опадів, вдень — очікується невеликий сніг з дощем. Синоптики прогнозують температуру повітря −6…−8° вночі та +4…+6° вдень. Вітер південний, 5−10 м/с.

Геомагнітний стан у Києві 16 лютого буде досить спокійним, протягом доби очікуються невеликі збурення.

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Джерело: Gismeteo