ОАСК пояснив, чому розгляд позову Януковича до Ради затягується

ОАСК пояснив, чому переніс розгляд позову Януковича до Ради

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Позов екс-президента Віктора Януковича до Верховної Ради Окружний адмінсуд Києва 16 лютого розглядати не буде.

Клопотання юристів парламенту про відвід головуючого у справі судді визнано необґрунтованим, адміністративну справу передано іншому складу суду для вирішення питання про відвід судді, повідомила 15 лютого прес-служба ОАСК.

Отож, призначене раніше на 16 лютого засідання у справі не відбудеться. У середу в ОАСК мали розглянути позов Януковича до Верховної Ради України про встановлення відсутності у Верховної Ради України компетенції (повноважень) на прийняття актів про самоусунення президента України.

Верховна Рада у цій справі подала п’ять різних клопотань, зокрема:

про залишення позову без розгляду, у зв’язку з порушенням строків звернення до суду;

про передачу справи за виключною підсудністю до Касаційного адміністративного суду у складі Верховного суду, як суду першої інстанції;

про закриття провадження у справі у зв’язку з відсутністю суб'єктного складу сторін необхідного для компетенційного спору;

про закриття провадження у справі у зв’язку з тим, що даний спір не лише не підпадає під юрисдикцію адміністративних судів, а взагалі не підлягає судовому розгляду;

про закриття провадження у справі у зв’язку з конституційністю спірних правовідносин;

Також було подано заяву про відвід судді Качура, оскільки він раніше входив до складу уряду Януковича — обіймав посаду заступника міністра промислової політики України.

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Про подання позову від Януковича в ОАСК стало відомо в листопаді 2021 року від прес-секретаря екс-гаранта.

22 лютого 2014 року Віктор Янукович покинув резиденцію Межигір’я та втік із країни. У той же день Верховна Рада визнала його самоусунення та призначила вибори.