ОАСК пояснив, чому розгляд позову Януковича до Ради затягується

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ОАСК пояснив, чому переніс розгляд позову Януковича до Ради
ОАСК пояснив, чому розгляд позову Януковича до Ради затягуєтьсяhttps://racurs.ua/ua/n167091-oask-poyasnyv-chomu-rozglyad-pozovu-yanukovycha-do-rady-zatyaguietsya.htmlРакурс
Позов екс-президента Віктора Януковича до Верховної Ради Окружний адмінсуд Києва 16 лютого розглядати не буде.
Клопотання юристів парламенту про відвід головуючого у справі судді визнано необґрунтованим, адміністративну справу передано іншому складу суду для вирішення питання про відвід судді, повідомила 15 лютого прес-служба ОАСК.
Отож, призначене раніше на 16 лютого засідання у справі не відбудеться. У середу в ОАСК мали розглянути позов Януковича до Верховної Ради України про встановлення відсутності у Верховної Ради України компетенції (повноважень) на прийняття актів про самоусунення президента України.
Верховна Рада у цій справі подала п’ять різних клопотань, зокрема:
про залишення позову без розгляду, у зв’язку з порушенням строків звернення до суду;
про передачу справи за виключною підсудністю до Касаційного адміністративного суду у складі Верховного суду, як суду першої інстанції;
про закриття провадження у справі у зв’язку з відсутністю суб'єктного складу сторін необхідного для компетенційного спору;
про закриття провадження у справі у зв’язку з тим, що даний спір не лише не підпадає під юрисдикцію адміністративних судів, а взагалі не підлягає судовому розгляду;
про закриття провадження у справі у зв’язку з конституційністю спірних правовідносин;
Також було подано заяву про відвід судді Качура, оскільки він раніше входив до складу уряду Януковича — обіймав посаду заступника міністра промислової політики України.
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Про подання позову від Януковича в ОАСК стало відомо в листопаді 2021 року від прес-секретаря екс-гаранта.
22 лютого 2014 року Віктор Янукович покинув резиденцію Межигір’я та втік із країни. У той же день Верховна Рада визнала його самоусунення та призначила вибори.