ОАСК объяснил, почему рассмотрение иска Януковича к Раде затягивается

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Ракурс

Иск экс-президента Виктора Януковича к Верховной Раде Окружной админсуд Киева 16 февраля не будет рассматривать.

Ходатайство юристов парламента об отводе председательствующего по делу судьи признано необоснованным, административное дело передано другому составу суда для решения вопроса об отводе судьи, сообщила 15 февраля пресс-служба ОАСК.

Следовательно, назначенное ранее на 16 февраля заседание по делу не состоится. В среду в ОАСК должны были рассмотреть иск Януковича к Верховной Раде Украины об установлении отсутствия у нее компетенции (полномочий) на принятие актов о самоустранении президента Украины.

Верховная Рада по этому делу подала пять различных ходатайств, в частности:

об оставлении иска без рассмотрения в связи с нарушением сроков обращения в суд;

о передаче дела по исключительной подсудности в Кассационный административный суд в составе Верховного суда как суда первой инстанции;

о закрытии производства по делу в связи с отсутствием субъектного состава сторон необходимого для спора;

о закрытии производства по делу в связи с тем, что данный спор не только не подпадает под юрисдикцию административных судов, а вообще не подлежит судебному разбирательству;

о закрытии производства по делу в связи с конституционностью спорных правоотношений;

Также было подано заявление об отводе судьи Качура, поскольку он ранее входил в состав правительства Януковича — занимал должность замминистра промышленной политики Украины.

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О подаче иска от Януковича в ОАСК стало известно в ноябре 2021 года от пресс-секретаря экс-гаранта.

22 февраля 2014 года Виктор Янукович покинул резиденцию «Межигорье» и скрылся из страны. В этот же день Верховная Рада признала его самоустранение и назначила выборы.