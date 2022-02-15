Облачность в большинстве областей — погода в Украине на 16 февраля (КАРТА)https://racurs.ua/n167092-oblachnost-v-bolshinstve-oblastey-pogoda-v-ukraine-na-16-fevralya-karta.htmlРакурс
Погода в Украине 16 февраля будет с переменной облачностью и без существенных осадков в большинстве регионов.
Лишь на Закарпатье и Прикарпатье ночью ожидается небольшой дождь с мокрым снегом, сообщает Gismeteo.
Кроме того, в северо-восточной части и Карпатском регионе ночью и утром на дорогах местами возможен гололед.
Температура воздуха ночью составит 0−5° (на северо-востоке страны местами −6…−11°), днем - +2…+7° (в западных областях, Крыму и на юге Одесчины — до +9°).
Погода в Киеве 16 февраля будет в основном облачной. Ночью — без осадков, днем - возможен небольшой дождь. Столбики термометров ночью опустятся до −2…−4°, днем - поднимутся до +3…+5°. Ветер южный, 5−10 м/с.
Погода во Львове также будет облачной. Ночью — без осадков, днем - возможен небольшой дождь. Температура воздуха ночью составит −1…+1°, днем - +6…+8°. Ветер южный, 5−10 м/с.
Погода в Одессе будет с переменной облачностью, ночью возможен небольшой дождь, днем — без осадков. Термометры ночью покажут 0…+2°, днем - +6…+8°. Ветер южный, 5−10 м/с.
Погода в Харькове будет с сильной облачностью. Ночью без существенных осадков, днем — дождь. Синоптики прогнозируют температуру воздуха −6…−8° ночью и +4…+6° днем. Ветер южный, 5−10 м/с.
Геомагнитная обстановка в Киеве 15 февраля будет достаточно спокойной, в течение суток ожидаются небольшие возмущения.
Источник: Gismeteo