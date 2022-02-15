В большинстве регионов Украины осадки не ожидаются, фото:

https://racurs.ua/n167092-oblachnost-v-bolshinstve-oblastey-pogoda-v-ukraine-na-16-fevralya-karta.html

Ракурс

Погода в Украине 16 февраля будет с переменной облачностью и без существенных осадков в большинстве регионов.

Лишь на Закарпатье и Прикарпатье ночью ожидается небольшой дождь с мокрым снегом, сообщает Gismeteo.

Кроме того, в северо-восточной части и Карпатском регионе ночью и утром на дорогах местами возможен гололед.

Температура воздуха ночью составит 0−5° (на северо-востоке страны местами −6…−11°), днем ​​- +2…+7° (в западных областях, Крыму и на юге Одесчины — до +9°).

Погода в Киеве 16 февраля будет в основном облачной. Ночью — без осадков, днем ​​- возможен небольшой дождь. Столбики термометров ночью опустятся до −2…−4°, днем ​​- поднимутся до +3…+5°. Ветер южный, 5−10 м/с.

Погода во Львове также будет облачной. Ночью — без осадков, днем ​​- возможен небольшой дождь. Температура воздуха ночью составит −1…+1°, днем ​​- +6…+8°. Ветер южный, 5−10 м/с.

Погода в Одессе будет с переменной облачностью, ночью возможен небольшой дождь, днем — без осадков. Термометры ночью покажут 0…+2°, днем ​​- +6…+8°. Ветер южный, 5−10 м/с.

Погода в Харькове будет с сильной облачностью. Ночью без существенных осадков, днем — дождь. Синоптики прогнозируют температуру воздуха −6…−8° ночью и +4…+6° днем. Ветер южный, 5−10 м/с.

Геомагнитная обстановка в Киеве 15 февраля будет достаточно спокойной, в течение суток ожидаются небольшие возмущения.

.

Источник: Gismeteo