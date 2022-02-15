16 февраля - День единения Украины и святых Симеона и Анны

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16 февраля Украина отмечает День единения на фоне возможного масштабного вторжения страны-агрессора России. Православная церковь в этот день чтит память святых Симеона и Анны.

16 февраля — 47-й день года по Григорианскому календарю. До конца года остается 318 дней. В XX и XXI веках этот день соответствует 3 февраля юлианского календаря.

День единения — праздник в Украине, который отмечают ежегодно 16 февраля в день единства украинцев против нового акта агрессии России. Праздник установлен «в целях усиления консолидации украинского общества, укрепления его устойчивости в условиях роста гибридных угроз, информационно-пропагандистского, морально-психологического давления на общественное сознание». В этот день украинцев призывают вывесить национальные флаги и сине-желтые ленты.

16 февраля День ангела

Именины сегодня празднуют: Адриан, Анна, Василий, Владимир, Иван, Михаил, Николай, Павел, Роман, Семен, Тимофей.

16 февраля — церковный праздник

Православная церковь 16 февраля чтит память святого Симеона и святой пророчицы Анны. С этого дня природа начинает готовиться к весне. Симеону и Анне молятся, чтобы они подарили здоровье новорожденному ребенку. Святых называют хранителями младенцев.

Народные приметы 16 февраля

Воробьи 16 февраля чирикают громко — весна наступит очень быстро.

Если на Симеона идет снег — лето будет дождливым и холодным, до весны еще далеко.

Что нельзя делать 16 февраля