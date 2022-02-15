16 февраля — День единения Украиныhttps://racurs.ua/n167106-16-fevralya-den-edineniya-ukrainy-i-svyatyh-simeona-i-anny.htmlРакурс
16 февраля Украина отмечает День единения на фоне возможного масштабного вторжения страны-агрессора России. Православная церковь в этот день чтит память святых Симеона и Анны.
16 февраля — 47-й день года по Григорианскому календарю. До конца года остается 318 дней. В XX и XXI веках этот день соответствует 3 февраля юлианского календаря.
День единения — праздник в Украине, который отмечают ежегодно 16 февраля в день единства украинцев против нового акта агрессии России. Праздник установлен «в целях усиления консолидации украинского общества, укрепления его устойчивости в условиях роста гибридных угроз, информационно-пропагандистского, морально-психологического давления на общественное сознание». В этот день украинцев призывают вывесить национальные флаги и сине-желтые ленты.
16 февраля День ангела
Именины сегодня празднуют: Адриан, Анна, Василий, Владимир, Иван, Михаил, Николай, Павел, Роман, Семен, Тимофей.
16 февраля — церковный праздник
Православная церковь 16 февраля чтит память святого Симеона и святой пророчицы Анны. С этого дня природа начинает готовиться к весне. Симеону и Анне молятся, чтобы они подарили здоровье новорожденному ребенку. Святых называют хранителями младенцев.
Народные приметы 16 февраля
Воробьи 16 февраля чирикают громко — весна наступит очень быстро.
Если на Симеона идет снег — лето будет дождливым и холодным, до весны еще далеко.
Что нельзя делать 16 февраля
16 февраля нельзя брать взаймы деньги и носить черные вещи..
Чем раньше в этот день начинаешь хозяйничать, тем быстрее придет весна.