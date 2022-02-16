Джо Байден, скріншот відео

https://racurs.ua/ua/n167108-ce-vje-ne-pro-ukrayinu-i-rosiu-bayden-pro-zagrozu-vtorgnennya.html

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Джо Байден, президент США, вчора, 15 лютого, ввечері у спеціальному зверненні щодо України повторив попередження російському президенту Володимиру Путіну про масштабні наслідки, з якими РФ зіткнеться в разі нової агресії проти нашої держави.

За словами Байдена, потрібно дати шанс дипломатичному варіанту виходу із ситуації і США вже запропонували конкретні кроки задля безпеки у Європі.

Але ми не готові жертвувати основоположними принципами, — наголосив він. — Країни мають право на суверенітет і територіальну цілісність, і мають право обирати свій курс і свої альянси.

Байден зазначив, що, попри оголошене російською владою відведення військ від кордонів України, США ще не підтвердили, що це відбувається. За його словами, наразі Росія стягнула понад 150 тис. військових і досі залишається можливим вторгнення.

Байден також наголосив, що ані США, ані Україна не є загрозою для Росії, а Вашингтон не намагається дестабілізувати ситуацію в РФ і не вважає росіян ворогами.

Ні США, ні НАТО не мають ракет в Україні, і ми не маємо планів розміщувати їх там, — зазначив він.

Крім того, Байден у своїй промові нагадав, що США та колишні республіки СРСР під час Другої світової війни були союзниками. Проте зараз ситуація відрізняється.

Це була війна з необхідності. Але якщо зараз Росія нападе на Україну — це буде війна з вибору, і війна без причин і підстав, — наголосив президент США.

Байден запевнив, що Захід готовий спільно та рішуче відреагувати.

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Це більше, ніж про Росію і Україну, це про захист того у що ми віримо — за майбутнє, яке ми хочемо для цього світу, за свободу і право країн обирати свою долю, право народів обирати своє майбутнє. Це про те, що країни не повинні силою змінювати кордони своїх сусідів, — наголосив він.

За його словами, у разі нового нападу на Україну Росію чекатимуть потужні санкції, які, зокрема, торкнуться фінансових установ та російсько-німецького газогону «Північний потік-2». Він зазначив, що США не відправлятимуть війська в Україну, проте «жорстко реагуватимуть», якщо «Росія завдасть удару по американцях в Україні».