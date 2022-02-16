Не "Лебедине озеро" - усі телеканали України транслюють марафон на честь нового свята

https://racurs.ua/ua/n167109-ne-lebedyne-ozero-usi-telekanaly-ukrayiny-transluut-marafon-na-chest-novogo-svyata.html

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16 лютого усі телеканали України транслюють марафон на честь нового державного свята. В Україні у середу вперше відзначають нове державне свято — День єднання. Його 14 лютого на тлі розмов про нову пряму агресію РФ в Україну запровадив президент Володимир Зеленський.

Всі телеканали країни сьогодні фактично мовлять однією картинкою і трансляюють марафон єднання #UAразом. Телемарафон транслюватимуть багато телеканалів: 1+1, 1+1 International, СТБ, НК, ICTV, Інтер, НТН, K1, K2, Мега, Zoom, Enter-фільм, Україна, Україна 24, НЛО, Індіго, Еспресо, Прямий, 5 канал, 24 канал, UA: ПЕРШИЙ, «Київ» та багато інших.

Під час ефірів ведучі і спікери обговорять важливі суспільно-політичні питання, які турбують українців. Серед спікерів: представники влади, лідери громадської думки, волонтери.

Вони говоритимуть на тему єднання, а також про наративи, які допомагають об'єднувати Україну. Відкрив марафон президент України Володимир Зеленський.

Крім того, в Україні сьогодні піднімуть національний прапор на всіх адмінустановах, о 10.00 виконають державний гімн, увечері підсвічуватимуть адмінбудинки кольорами прапора.

Під час святкування на всіх будинках та спорудах усіх населених пунктів України рекомендовано підняти державний прапор та додати до одягу жовто-блакитні стрічки.