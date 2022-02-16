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Не "Лебедине озеро" - усі телеканали України транслюють марафон на честь нового свята
Не «Лебедине озеро» — усі телеканали України транслюють марафон на честь нового святаhttps://racurs.ua/ua/n167109-ne-lebedyne-ozero-usi-telekanaly-ukrayiny-transluut-marafon-na-chest-novogo-svyata.htmlРакурс
16 лютого усі телеканали України транслюють марафон на честь нового державного свята. В Україні у середу вперше відзначають нове державне свято — День єднання. Його 14 лютого на тлі розмов про нову пряму агресію РФ в Україну запровадив президент Володимир Зеленський.
Всі телеканали країни сьогодні фактично мовлять однією картинкою і трансляюють марафон єднання #UAразом. Телемарафон транслюватимуть багато телеканалів: 1+1, 1+1 International, СТБ, НК, ICTV, Інтер, НТН, K1, K2, Мега, Zoom, Enter-фільм, Україна, Україна 24, НЛО, Індіго, Еспресо, Прямий, 5 канал, 24 канал, UA: ПЕРШИЙ, «Київ» та багато інших.
Під час ефірів ведучі і спікери обговорять важливі суспільно-політичні питання, які турбують українців. Серед спікерів: представники влади, лідери громадської думки, волонтери.
Вони говоритимуть на тему єднання, а також про наративи, які допомагають об'єднувати Україну. Відкрив марафон президент України Володимир Зеленський.
Крім того, в Україні сьогодні піднімуть національний прапор на всіх адмінустановах, о 10.00 виконають державний гімн, увечері підсвічуватимуть адмінбудинки кольорами прапора.
Під час святкування на всіх будинках та спорудах усіх населених пунктів України рекомендовано підняти державний прапор та додати до одягу жовто-блакитні стрічки.
В указі президента щодо цього свята заплановано створення єдиної інформаційної платформи стратегічної комунікації «UAразом». Її мета — щоденного інформування населення про стан безпеку в країні.
Володимир Зеленський вже звернувся до українців у День єднання у своїх соцмережах.
Ми всі різні, але поєднує нас єдине бажання: жити у світі, щасливо, однією сім'єю. І ми маємо на це право. Тому що ми — вдома, ми в Україні, — сказав глава держави.
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16 лютого західна преса з посиланням на анонімні джерела в розвідці неодноразово називала днем нового вторгнення в Україну. При цьому Пентагон ці дані не підтверджував. На тлі «призначення» журналістами дат наступу Росії Зеленський оголосив 16 лютого 2022 року Днем єднання.