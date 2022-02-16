Первая женщина в мире вылечилась от ВИЧ

Жительницу США вылечили от ВИЧ

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Жительница Нью-Йорка (США) полностью вылечена от вируса иммунодефицита человека (ВИЧ) с помощью переливания пуповинной крови и пересадки стволовых клеток.

Она стала первой и женщиной и вообще третьим человеком в мире, излечившимся от ВИЧ, сообщает агентство Reuters.

Отмечается, что женщина лечилась от лейкемии. Проводя химиотерапию на лечение рака, врачи также уничтожили неустойчивые к ВИЧ клетки крови женщины.

После этого их в два этапа провели трансплантацию стволовых клеток:

в 2017 году ей перелили кровь новорожденного, у которого были сильные иммунные клетки и ВИЧ-резистентная мутация;

со временем ей пересадили здоровые стволовые клетки родственника, чтобы дать иммунную защиту на время приживления крови младенца.

В результате спустя 100 дней организм женщины стал устойчив к ВИЧ и в 2020 году она прекратила антиретровирусную терапию от ВИЧ. Также женщина излечилась от лейкемии.

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Чтобы проверить эффективность лечения, ученые взяли у нее образец иммунных клеток и попытались заразить их ВИЧ — безрезультатно.

Источник: Reuters