Перша жінка у світі вилікувалася від ВІЛ

Жительку США вилікували від ВІЛ

https://racurs.ua/ua/n167122-persha-jinka-u-sviti-vylikuvalasya-vid-vil.html

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Жительку Нью-Йорка (США) повністю вилікували від вірусу імунодефіциту людини (ВІЛ) за допомогою переливання пуповинної крові та пересадки стовбурових клітин.

Вона стала першою і жінкою і загалом третьою людиною у світі, яка вилікувалася від ВІЛ, повідомляє агентство Reuters.

Зазначається, що ця жінка лікувалася від лейкемії. Проводячи хіміотерапію на лікування раку, лікарі також знищили нестійкі до ВІЛ клітини крові жінки.

Після цього їх у два етапи провели трансплантацію стовбурових клітин:

у 2017 році їй перелили кров новонародженого, який мав сильні імунні клітини та ВІЛ-резистентну мутацію;

згодом їй пересадили здорові стовбурові клітини родича, щоб дати імунний захист на час приживлення крові немовляти.

В результаті через 100 днів організм жінки став стійкий до ВІЛ і в 2020 році вона припинила антиретровірусну терапію від ВІЛ. Також жінка вилікувалася від лейкемії.

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Щоб перевірити ефективність лікування, учені взяли в неї зразок імунних клітин та спробували заразити їх ВІЛ — безрезультатно.

Джерело: Reuters