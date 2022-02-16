Путін "взяв до відома" прохання Держдуми визнати угруповання ЛНР та ДНР

https://racurs.ua/ua/n167121-putin-vzyav-do-vidoma-prohannya-derjdumy-vyznaty-ugrupovannya-lnr-ta-dnr.html

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Президент Володимир Путін взяв до відома звернення депутатів Держдуми із закликом визнати самопроголошені республіки Донбасу, але вважає головним завданням виконання мінських угод.

Його прес-секретар Дмитро Пєсков 16 лютого заявив, що доки Кремль підтверджує свою прихильність до мінських угод, визнання ЛДНР не буде.

За словами речника Путіна, «визнання Донецької та Луганської народних республік із мінськими домовленостями не корелюється».

Президент сказав, що головним завданням є реалізація Мінського комплексу заходів, — відповів Пєсков.

При цьому Кремль вважає, що видача російських паспортів мешканцям так званих ДНР та ЛНР мінські угоди не порушує, а відповідні закиди з боку Києва «є неспроможними».

Пєсков пославсяна те, що «громадяни самопроголошених республік мають надзвичайні проблеми в соціальному плані через те, що вони відкинуті своєю батьківщиною, своєю країною — Україною».

Це нібито й стало причиною масової паспортизації.

Пєсков вважає, що письмова відповідь Путіна на звернення Держдуми не передбачена регламентом.

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Президент звернення отримав, він на нього відреагував, він взяв його до відома. Це звернення є, напевно, дуже яскравим показником настрою і наших депутатів, і точки зору у громадській думці нашої країни. Але президент наголосив, що головне — це допомогти врегулювати ситуацію на південному сході, а зробити це можна лише всіляко сприяючи імплементації мінського комплексу заходів. Ось на чому і акцентуватиметься президент у своїй роботі, — цитують Пєскова росЗМІ.

Нагадаємо, що 15 лютого Держдума РФ закликала Путіна визнати незалежність фейкових парамілітарних угруповань ЛНР та ДНР, утворених у 2014 році в результаті агресії Росії в Україні.