Путин «принял к сведению» просьбу Госдумы признать группировки ЛНР и ДНР

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Президент Владимир Путин принял к сведению обращение депутатов Госдумы с призывом признать самопровозглашенные республики Донбасса, но считает главной задачей выполнение минских соглашений.

Его пресс-секретарь Дмитрий Песков 16 февраля заявил, что пока Кремль подтверждает свою приверженность минским соглашениям, признания ЛДНР не будет.

По словам спикера Путина, «признание Донецкой и Луганской народных республик с минскими договоренностями не коррелируется».

Президент сказал, что главной задачей является реализация минского комплекса мер, — ответил Песков.

При этом Кремль считает, что выдача российских паспортов жителям так называемых ДНР и ЛНР минские соглашения не нарушает, а соответствующие упреки со стороны Киева «несостоятельны».

Песков послал на то, что «граждане самопровозглашенных республик испытывают чрезвычайные проблемы в социальном плане из-за того, что они отвергнуты своей родиной, своей страной — Украиной».

Это якобы и стало причиной массовой паспортизации.

Песков считает, что письменный ответ Путина на обращение Госдумы не предусмотрен регламентом.

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Президент обращение получил, он на него отреагировал, он принял его к сведению. Это обращение, наверное, очень яркий показатель настроения и наших депутатов, и точки зрения в общественном мнении нашей страны. Но президент подчеркнул, что главное — это помочь урегулировать ситуацию на юго-востоке, а сделать это можно только всячески способствуя имплементации минского комплекса мероприятий. Вот на чем и будет акцентироваться президент в своей работе, — цитируют Пескова росСМИ.

Напомним, что 15 февраля Госдума РФ призвала Путина признать независимость фейковых парамилитарных группировок ЛНР и ДНР, созданных в 2014 году в результате агрессии России в Украине.