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В Украине проходит вакцинация от коронавируса
Две популярные среди украинцев страны упрощают въезд вакцинированнымhttps://racurs.ua/n167120-dve-populyarnye-sredi-ukraincev-strany-uproschaut-vezd-vakcinirovannym.htmlРакурс
Въезд для вакцинированных путешественников скоро упростят Кипр и Канада.
Об этом сообщает Telegram-канал Минздрава «Коронавирус.инфо».
Так, с 21 февраля вакцинированным туристам перед прибытием в Республику Кипр не нужно будет проходить ПЦР-тест или экспресс-тестирование на коронавирус.
Канада ослабит ограничения с 28 февраля — вакцинированным против коронавирусной болезни COVID-19 путешественникам не нужно будет сдавать ПЦР-тест за 72 часа до прибытия. Достаточно предоставить справку об отрицательном экспресс-тесте на антиген, который проводится максимум за день до поездки.
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Перед поездкой обязательно проверьте актуальную информацию о правилах пересечения границы на портале Министерства иностранных дел, — отмечают в Минздраве.
Напомним, ученые спрогнозировали, когда завершится эпидемия коронавируса.