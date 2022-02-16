В Украине проходит вакцинация от коронавируса

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Въезд для вакцинированных путешественников скоро упростят Кипр и Канада.

Об этом сообщает Telegram-канал Минздрава «Коронавирус.инфо».

Так, с 21 февраля вакцинированным туристам перед прибытием в Республику Кипр не нужно будет проходить ПЦР-тест или экспресс-тестирование на коронавирус.

Канада ослабит ограничения с 28 февраля — вакцинированным против коронавирусной болезни COVID-19 путешественникам не нужно будет сдавать ПЦР-тест за 72 часа до прибытия. Достаточно предоставить справку об отрицательном экспресс-тесте на антиген, который проводится максимум за день до поездки.

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Перед поездкой обязательно проверьте актуальную информацию о правилах пересечения границы на портале Министерства иностранных дел, — отмечают в Минздраве.

Напомним, ученые спрогнозировали, когда завершится эпидемия коронавируса.