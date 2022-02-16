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Ракурс
В Україні триває вакцинація від коронавірусу

Дві популярні серед українців країни спрощують в’їзд вакцинованим

16 лют 2022, 12:22
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В’їзд для вакцинованих мандрівників невдовзі спростять Кіпр та Канада.

Про це повідомляє Telegram-канал МОЗ «Коронавірус.інфо».

Так, з 21 лютого вакцинованим туристам перед прибуттям до Республіки Кіпр не потрібно буде проходити ПЛР-тест або експрес-тестування на коронавірус.

Канада послабить обмеження з 28 лютого — вакцинованим проти коронавірусної хвороби COVID-19 мандрівникам не потрібно буде здавати ПЛР-тест за 72 години до прибуття. Достатньо надати довідку про негативний експрес-тест на антиген, який проводиться максимум за день до поїздки.



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Перед поїздкою обов’язково перевірте актуальну інформацію щодо правил перетину кордону на порталі Міністерства закордонних справ, — наголошують у МОЗ.

Нагадаємо, учені спрогнозували, коли завершиться епідемія коронавірусу.

Джерело: Ракурс


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