Партія Порошенка збільшила відрив від "слуг" у новому опитуванні

https://racurs.ua/ua/n167118-partiya-poroshenka-zbilshyla-vidryv-vid-slug-u-novomu-opytuvanni.html

Ракурс

Рейтинг політичних партій у лютому 2022 року продовжує очолювати партія «Європейська солідарність». Станом на 5−13 лютого за неї проголосували б 22,9% серед тих, хто збирається голосувати.

Такими є дані опитування Київського міжнародного інституту соціології (КМІС).

На другому місці — «Слуга народу», за яку проголосували б 16,4% серед тих, хто визначився з вибором. Різниця між партіями — понад похибку, тобто формально «ЄС» перебуває на першому місці, «Слуга народу» — на другому місці.

Третє місце ділять партії «Батьківщина» (11,5%) та «ОПЗЖ» (10,1%). У Раду могли б пройти також партії «Наші» (6,2%), «Розумна політика» (5,8%), «Сила і честь» (5,1%). Інші партії 5%-й бар'єр не долають.

Порівняно з груднем 2021 року у випадку практично всіх партій різниця в рейтингу була у межах похибки, тобто статистично значущих змін не було. Лише у випадку партій «Сила і честь» та «Голос» має місце деяке зниження рейтингу.

.

Водночас, якщо в грудні 2021 року різниця між «ЄС» і «Слугою народу» була в межах статистичної похибки (тобто формально партії ділили перше місце), то зараз «ЄС» має «чисте» перше, а «Слуга народу» — друге місце.

Опитування КМІС провів 5−13 лютого. Це були телефонні інтерв’ю на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Опитано 2 тис. респондентів, що мешкають у всіх регіонах України (крім окупованих). КМІС не назвав замовників опитування.