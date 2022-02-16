Партия Порошенко увеличила отрыв от «слуг» в новом опросе

https://racurs.ua/n167118-partiya-poroshenko-uvelichila-otryv-ot-slug-v-novom-oprose.html

Ракурс

Рейтинг политических партий в феврале 2022 года продолжает возглавлять партия «Европейская солидарность». По состоянию на 5−13 февраля за нее проголосовали бы 22,9% из числа тех, кто собирается голосовать.

Таковы данные опроса Киевского международного института социологии (КМИС).

На втором месте — «Слуга народа», за которую проголосовали бы 16,4% среди определившихся с выбором.

Третье место делят партии «Батькивщина» (11,5%) и «ОПЗЖ» (10,1%). В Раду могли бы пройти также партии «Наши» (6,2%), «Разумная политика» (5,8%), «Сила и честь» (5,1%). Другие партии 5%-й барьер не преодолевают.

По сравнению с декабрем 2021 года, в случае практически всех партий разница в рейтинге была в пределах погрешности, то есть статистически значимых изменений не прозошло. Только в случае партий «Сила и честь» и «Голос» заметно некоторое снижение рейтинга.

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В то же время, если в декабре 2021 года разница между «ЕС» и «Слугой народа» была в пределах статистической погрешности (формально партии делили первое место), то сейчас у «ЕС» «чистое» первое, а у «Слуги народа» — второе место.

Опрос КМИС провел 5−13 февраля. Это были телефонные интервью исходя из случайной выборки мобильных телефонных номеров. Опрошены 2 тыс. респондентов, проживающих во всех регионах Украины (кроме оккупированных). КМИС не назвал заказчиков опроса.