Рейтинг президентов — Порошенко дышит в спину Зеленскому в опросе КМИС

https://racurs.ua/n167116-reyting-prezidentov-poroshenko-dyshit-v-spinu-zelenskomu-v-oprose-kmis.html

Ракурс

Самая высокая поддержка на возможных выборах президента в феврале 2022 года у Владимира Зеленского. За него проголосовали бы в феврале 25,1% респондентов среди определившихся с выбором. Об этом говорится в итогах опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС).

На втором месте Петр Порошенко (21,8% среди определившихся с выбором). Разница в поддержке этих кандидатов превышает статистическую погрешность, то есть формально Зеленский — на первом месте, а Порошенко — на втором месте. В тройку лидеров рейтинга также входит Юлия Тимошенко (11,8%)

Далее следуют Юрий Бойко (8,3%), Дмитрий Разумков (7,2%), Евгений Мураев (6,5%), Игорь Смешко (6,1%), Владимир Гройсман (4,8%).

По сравнению с декабрем 2021 года только в случае Бойко наблюдается статистически значимый (сверх погрешности) рост рейтинга. Во всех остальных случаях разница в рейтинге — в пределах ошибки. Кроме этого, целесообразно обратить внимание на сокращение разрыва между Зеленским и Порошенко — если в декабре разница составляла 7,4% (среди определившихся с выбором), то сейчас разница — 3,3%.

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Опрос КМИС состоялся 5−13 февраля. Это были телефонные интервью с помощью случайной выборки мобильных телефонных номеров. Опросили 2 тыс. респондентов, проживающих во всех регионах Украины (кроме оккупированных). КМИС не назвал заказчиков опроса.