Рейтинг президентів - Порошенко дихає в спину Зеленському

https://racurs.ua/ua/n167116-reytyng-prezydentiv-poroshenko-dyhaie-v-spynu-zelenskomu-v-opytuvanni-kmis.html

Ракурс

Найбільшу підтримку громадян на виборах президента продовжує мати Володимир Зеленський. За нього проголосували б у лютому 25,1% респондентів серед тих, хто визначився з вибором. Про це йдеться у підсумках опитування, яке провів Київський міжнародний інститут соціології (КМІС).

На другому місці Петро Порошенко (21,8% серед тих, хто визначився з вибором). Різниця в підтримці цих кандидатів — понад похибку, тобто формально Зеленський — на першому місці, а Порошенко — на другому місці. До трійки лідерів рейтингу також входить Юлія Тимошенко (11,8%)

Далі йдуть Юрій Бойко (8,3%), Дмитро Разумков (7,2%), Євген Мураєв (6,5%), Ігор Смешко (6,1%), Володимир Гройсман (4,8%).

Порівняно з груднем 2021 року лише у випадку Бойка простежується статистично значуще (понад похибку) зростання рейтингу. У всіх інших випадках різниця в рейтингу — у межах похибки. Крім цього, доцільно звернути увагу на скорочення розриву між Зеленським і Порошенком — якщо в грудні різниця становилася 7,4% (серед тих, хто визначився з вибором), то зараз різниця — 3,3%.

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Опитування КМІС відбулося 5−13 лютого. Це були телефонні інтерв’ю на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. КМІС опитав 2 тис. респондентів, що мешкають у всіх регіонах України (крім окупованих). КМІС не назвав замовників опитування.