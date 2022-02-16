Під час трансляції з Майдану Незалежності, яку веде агентство Reuters, лунав гімн СРСР

https://racurs.ua/ua/n167115-nich-vtorgnennya-gimn-srsr-zvuchav-u-translyaciyi-reuters-z-maydanu-nezalejnosti.html

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Агентство Reuters нещодавно запустило пряму трансляцію з Майдану Незалежності у Києві під назвою «Вигляд на київський Майдан на тлі російсько-української кризи».

У ніч на сьогодні, 16 лютого, коли, за інформацією низки західних ЗМІ, існувала можливість початку повномасштабного російського наступу, в ефірі цієї трансляції можна було почути гімн СРСР.

Це викликало хвилю обурення у суспільстві — мовляв, ЗМІ в такий спосіб сіють паніку, ніби очікуючи якоїсь військової події на Майдані, та не слідкують за тим, що потрапляє в ефір.

В результаті продюсер TV Reuters в Україні Сергій Каразія опублікував на своїй сторінці в соціальні мережі Фейсбук роз’яснення цієї ситуації.

Він наголосив, що агентство не може контролювати фонові звуки під час включення, а сама трансляція здійснюється в автоматичному режимі, щоб показати ситуацію в Україні.

Чому вибрали саме цю картинку, думаю, пояснювати не треба — Майдан це символ і серце України, — зазначив Каразія.

Він зазначив, що трансляція здійснюється без оператора камерою, встановленою на балконі готелю «Україна».

Ми не можемо контролювати звуки великого міста. Не виключаю що на одному з сусідніх балконів хтось міг включити і гімн Росії, — наголосив Каразія. — Там багато іноземців. Можуть бути різні. Днями чув, як хтось голосно крутив Вєрку Сердючку.

Також Каразія прокоментував звинувачення у сіянні паніки:

Якщо б ми чекали на потенційні бомбардування, то встановили б камери в інших місцях, в Києві багато стратегічних об'єктів. Але ні. Просто Майдан це важливо. І красиво.

Він зазначив, що серед підписників сервісу Reuters сотні телеканалів та тисячі онлайн-медіа й, оскільки, Україна зараз є темою № 1 у світі, цю трансляцію періодично включають у свої випуски новин майже всі телеканали.

Редактори хочуть показати своїм читачам/глядачам як ця Україна виглядає, — зазначив Каразія. — Ми отримали багато відгуків типу «magnificent shot», «beautiful view» і т. д.

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