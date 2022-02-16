Міністр оборони розповів про обстановку на кордонах України

Дмитро Резніков, фото: Lenta.ua

https://racurs.ua/ua/n167112-ministr-oborony-rozpoviv-pro-obstanovku-na-kordonah-ukrayiny.html

Ракурс

Ситуація на кордонах України станом на ранок сьогоднішнього дня, 16 лютого, залишається стабільною, нічого неочікуваного не відбувається.

Міністр оборони України Олексій Резніков заявив про це під час спеціального телемарафону до Дня єднання, посилаючись на дані розвідки та інформацію, отриману від партнерів нашої держави, повідомляє агентство «Укрінформ».

Сьогодні зранку, як і кожного дня, я отримав чергове зведення з цифрами і фактами, і вони повністю відповідають нашим прогнозам, і не містять нічого неочікуваного, — зазначив Резніков.

Міністр наголосив, що основа оборони України — це Збройні сили. У 2021 році їхня чисельність складала 250 тис. осіб, а з 1 січня зросла ще на 11 тис. осіб.

Резніков додав, що вище військове керівництво ЗСУ — досвідчені військові, які засвоювали військову науку не тільки за книжками, а й безпосередньо на фронті, і чудово знають, хто наш ворог та як його зупинити.

Кожен з них дивився в очі смерті, втрачав бойових побратимів. Тому це не тільки кваліфіковані, а й дуже відповідальні командири, — наголосив міністр.



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Нагадаємо, нещодавно Резніков заявив, що станом на 14 лютого Росія не створила наступального ударного угрупування на жодній ділянці поблизу кордону України.

Джерело: «Укрінформ»