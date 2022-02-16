Министр обороны рассказал об обстановке на границах Украины

Дмитрий Резников, фото: Lenta.ua

https://racurs.ua/n167112-ministr-oborony-rasskazal-ob-obstanovke-na-granicah-ukrainy.html

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Ситуация на границах Украины по состоянию на утро сегодняшнего дня, 16 февраля, остается стабильной, ничего неожиданного не происходит.

Министр обороны Украины Дмитрий Резников заявил об этом во время специального телемарафона ко Дню единения, ссылаясь на данные разведки и информацию, полученную от партнеров нашего государства, сообщает агентство «Укринформ».

Сегодня утром, как и каждый день, я получил очередную сводку с цифрами и фактами, и они полностью соответствуют нашим прогнозам, и не содержат ничего неожиданного, — отметил Резников.

Министр подчеркнул, что основа обороны Украины — это Вооруженные силы. В 2021 году их численность составляла 250 тыс. человек, а с 1 января выросла еще на 11 тыс. человек.

Резников добавил, что высшее военное руководство ВСУ — опытные военные, которые усваивали военную науку не только по книгам, но и непосредственно на фронте, и прекрасно знают, кто наш враг и как его остановить.

Каждый из них смотрел в глаза смерти, терял боевых собратьев. Поэтому это не только квалифицированные, но и очень ответственные командиры, — подчеркнул министр.



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Напомним, недавно Резников заявил, что по состоянию на 14 февраля Россия не создала наступательную ударную группировку на ни одном участке вблизи границы Украины.

Источник: «Укринформ»