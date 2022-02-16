Во время трансляции с Майдана Независимости, которую ведет агентство Reuters, звучал гимн СССР

https://racurs.ua/n167115-noch-vtorjeniya-gimn-sssr-zvuchal-v-translyacii-reuters-s-maydana-nezavisimosti.html

Ракурс

Агентство Reuters недавно запустило прямую трансляцию с Майдана Независимости в Киеве под названием «Вид на киевский Майдан на фоне российско-украинского кризиса».

В ночь на сегодня, 16 февраля, когда, по информации ряда западных СМИ, существовала возможность начала полномасштабного российского наступления, в эфире этой трансляции можно было услышать гимн СССР.

Это вызвало волну возмущения в обществе — мол, СМИ таким образом сеют панику, ожидая какого-то военного события на Майдане, и не следят за тем, что попадает в эфир.

В результате продюсер TV Reuters в Украине Сергей Каразия опубликовал на своей странице в социальные сети Фейсбук разъяснение этой ситуации.

Он подчеркнул, что агентство не может контролировать фоновые звуки при включении, а сама трансляция осуществляется в автоматическом режиме, чтобы показать ситуацию в Украине.

Почему выбрали именно эту картинку, думаю, объяснять не надо — Майдан — это символ и сердце Украины, — отметил Каразия.

Он подчеркнул, что трансляция осуществляется без оператора по камере, установленной на балконе гостиницы «Украина».

Мы не можем контролировать звуки большого города. Не исключаю, что на одном из соседних балконов кто-то мог включить и гимн России, — подчеркнул Каразия. — Там много иностранцев. Могут быть разные. На днях слышал, как кто-то громко крутил Верку Сердючку.

Также Каразия прокомментировал обвинения в сеянии паники:

Если бы мы ждали потенциальных бомбардировок, то установили бы камеры в других местах, в Киеве много стратегических объектов. Но нет. Просто Майдан это важно. И красиво.

Он отметил, что среди подписчиков сервиса Reuters сотни телеканалов и тысячи онлайн-медиа, поскольку Украина сейчас является темой № 1 в мире, эту трансляцию периодически включают в свои выпуски новостей почти все телеканалы.

Редакторы хотят показать своим читателям/зрителям, как эта Украина выглядит, — отметил Каразия. — Мы получили много отзывов типа «magnificent shot», «beautiful view» и т. д.

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