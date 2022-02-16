Трафик сайта Минобороны направили через сервис защиты, расположенный в США

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Хакерская атака на сайты органов власти Украины все еще полностью не отбита. На официальный веб-портал Министерства обороны Украины продолжаются DDoS-атаки. Сейчас идут плановые технические работы по восстановлению штатного функционирования веб-портала.

В Минобороны предупредили, что технические сбои при доступе к сайту могут продолжаться некоторое время.

Официальная коммуникация обеспечивается через страницы Минобороны в Facebook и Twitter, а также сайты АрмияInform и Армия FM.

В Министерстве обороны сообщили, что атака направлена ​​на максимальную загрузку серверных мощностей, на которых работает сайт.

Злоумышленники наверняка знали, что сайт защищен от классических DDoS атак, поэтому прибегли к поиску уязвимых мест в коде самого сайта. Можем констатировать, что это им, к сожалению, удалось, — говорится в сообщении Минобороны.​

Украинцам предложили поддержку партнеры из США. Специалисты Минобороны направили весь трафик сайта через дополнительный сервис защиты, расположенный в США.

Именно из-за необходимости обновления инфраструктуры доступа сайт Минобороны может некоторое время быть недоступным, но после окончательного обновления DNS-серверов будет стабильно функционировать.​

Предполагается, что атаки будут продолжаться и иногда будут приводить к временному нарушению его работы, по крайней мере, пока сайт не будет профессионально обновлен.

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Обновление программного обеспечения состоится в плановом порядке, говорится в официальном сообщении Минобороны.

16 февраля не возобновлена ​​работа сайтов Минобороны, Министерства образования и науки. Их страницы либо не открываются вообще, либо открывают только начальную страницу сайта, однако зайти в подраздел на данный момент невозможно.