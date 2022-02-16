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В Раде устроили овацию делегации Сейма Литвы, скриншот видео
В Раде устроили овацию делегации Сейма Литвы (ВИДЕО)https://racurs.ua/n167113-v-rade-ustroili-ovaciu-delegacii-seyma-litvy-video.htmlРакурс
В Верховной Раде 16 февраля устроили овацию группе депутатов Сейма Литвы. Они вместе с вице-спикером Паулюсом Саударгасом 16−17 февраля будут находиться в Киеве, чтобы выразить поддержку Украине.
Литовцы прибыли в Верховную Раду в День единения, впервые отмечаемого в Украине. Делегация Сейма будет присутствовать на пленарном заседании, затем запланирована встреча с руководством парламента и Кабинета министров.
Депутаты из Литвы пришли в Раду со своим национальным флагом и развесили его на парапете. Впоследствии перед нардепами выступил Саударгас.
Литовцы встретятся с представителями Министерства обороны, МИД Украины и ВСУ, а также проведут расширенное дистанционное заседание комитета Сейма Литвы по национальной обороне и безопасности.
Вице-спикер Сейма сказал в Раде, что «украинская граница стала цивилизационной границей, отделяющей западный мир от преступных режимов Беларуси и России».
Саударгас заявил, что политики демократического мира должны быть в Киеве, чтобы выразить солидарность и усилить сдерживающий фактор против возможного вооруженного вторжения.
В Киев из Литвы также должны прибыть глава парламентского комитета национальной безопасности и обороны Лауринас Кащюнас, глава комитета Раймундас Лопата, члены комитета по иностранным делам Жигимантас Павильонис и Эмануэлис Зингерис.
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Напомним, ранее Литва направила в Киев груз со «Стингерами» и инструкторов, которые научат ВСУ пользоваться новым оружием.