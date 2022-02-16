У Раді влаштували овацію делегації Сейму Литви

https://racurs.ua/ua/n167113-u-radi-vlashtuvaly-ovaciu-delegaciyi-seymu-lytvy.html

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У Верховній Раді 16 лютого влаштували овацію групі депутатів Сейму Литви. Вони разом із віце-спікером Паулюсом Саударгасом 16−17 лютого перебуватимуть в Києві, аби висловити підтримку Україні.

Литовці прибули до Верховної Ради у День єднання, який вперше відзначається в Україні. Делегація Сейму буде присутня на пленарному засіданні, згодом запланована зустріч з керівництвом парламенту та Кабінету міністрів.

Депутати з Литви прийшли до Ради зі своїм національним стягом, який розвісили на парапеті. Згодом перед нардепами виступив Саударгас.

Ймовірно, литовці зустрінуться з представниками Міністерства оборони, МЗС України та ЗСУ, а також проведуть розширене дистанційне засідання комітету Сейму Литви з питань національної оборони й безпеки.

Віце-спікер Сейму сказав у Раді, що «український кордон став цивілізаційним кордоном, який відокремлює західний світ від злочинних режимів Білорусі та Росії».

Саударгас заявив, що політики демократичного світу мають зараз бути в Києві, щоб висловити солідарність і посилити стримуючий фактор проти можливого збройного вторгнення.

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До Києва з Литви також мають прибути голова парламентського комітету національної безпеки та оборони Лаурінас Кащюнас, голова комітету майбутнього Раймундас Лопата, члени комітету із закордонних справ Жигімантас Павільйоніс та Емануеліс Зінгеріс.

Нагадаємо, що раніше Литва направила до Києва вантаж зі «Стінгерами» та інструкторів, які навчать ЗСУ користуватися новою зброєю.