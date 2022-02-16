Трафік сайту Міноборони спрямували через сервіс захисту, розташований у США

https://racurs.ua/ua/n167114-trafik-saytu-minoborony-spryamuvaly-cherez-servis-zahystu-roztashovanyy-u-ssha.html

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Хакерська атака на сайти органів влади України триває. Офіційний веб-портал Міністерства оборони України продовжує зазнавати DDoS-атак. Наразі тривають планові технічні роботи з відновлення штатного функціонування веб-порталу.

В Міноборони попередили, що технічні збої під час доступу до сайту можуть тривати деякий час.

Офіційна комунікація забезпечується через сторінки Міноборони в Facebook та Twitter, а також сайти АрміяInform і та Армія FM.

В Міністерстві оборони повідомили, що атаку спрямовано на максимальне завантаження серверних потужностей, на яких працює сайт.​

​Зловмисники напевно знали, що сайт захищений від класичних DDoS атак, тому вдалися до пошуку вразливих місць у коді самого сайту. Можемо констатувати, що це їм, на жаль, вдалось, — йдеться у повідомленні Міноборони. ​

Українцям запропонували підтримку партнери із США. Фахівці Міноблрони спрямували весь трафік сайту через додатковий сервіс захисту, що розташований у США.

Саме через необхідність оновлення інфраструктури доступу у всьому світі, сайт Міноборони може деякий час здаватись недоступним, але після остаточного оновлення DNS-серверів — буде стабільно функціонувати. ​

Передбачається, що атаки триватимуть і інколи будуть призводити до тимчасового порушення його роботи, принаймні допоки сайт не буде професійно оновлено.​

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Оновлення програмного забезпечення сайту заплановане і відбудеться у плановому порядку, — йдеться в офіційному повідомленні Міноборони.

16 лютого не відновлена робота сайтів Міноборони, Міністерства освіти і науки. Їхні сторінки або не відкриваються взагалі, або відкривають лише початкову сторінку сайту, однак зайти у підрозділ на разі неможливо.