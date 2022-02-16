Трафік сайту Міноборони спрямували через сервіс захисту, розташований у США

Трафік сайту Міноборони спрямували через сервіс захисту, розташований у СШАhttps://racurs.ua/ua/n167114-trafik-saytu-minoborony-spryamuvaly-cherez-servis-zahystu-roztashovanyy-u-ssha.htmlРакурс
Хакерська атака на сайти органів влади України триває. Офіційний веб-портал Міністерства оборони України продовжує зазнавати DDoS-атак. Наразі тривають планові технічні роботи з відновлення штатного функціонування веб-порталу.
В Міноборони попередили, що технічні збої під час доступу до сайту можуть тривати деякий час.
Офіційна комунікація забезпечується через сторінки Міноборони в Facebook та Twitter, а також сайти АрміяInform і та Армія FM.
В Міністерстві оборони повідомили, що атаку спрямовано на максимальне завантаження серверних потужностей, на яких працює сайт.
Зловмисники напевно знали, що сайт захищений від класичних DDoS атак, тому вдалися до пошуку вразливих місць у коді самого сайту. Можемо констатувати, що це їм, на жаль, вдалось, — йдеться у повідомленні Міноборони.
Українцям запропонували підтримку партнери із США. Фахівці Міноблрони спрямували весь трафік сайту через додатковий сервіс захисту, що розташований у США.
Саме через необхідність оновлення інфраструктури доступу у всьому світі, сайт Міноборони може деякий час здаватись недоступним, але після остаточного оновлення DNS-серверів — буде стабільно функціонувати.
Передбачається, що атаки триватимуть і інколи будуть призводити до тимчасового порушення його роботи, принаймні допоки сайт не буде професійно оновлено.
Оновлення програмного забезпечення сайту заплановане і відбудеться у плановому порядку, — йдеться в офіційному повідомленні Міноборони.
16 лютого не відновлена робота сайтів Міноборони, Міністерства освіти і науки. Їхні сторінки або не відкриваються взагалі, або відкривають лише початкову сторінку сайту, однак зайти у підрозділ на разі неможливо.