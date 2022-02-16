Ірина Верещук, скріншот відео

https://racurs.ua/ua/n167117-chy-provedut-referendum-schodo-minskyh-ugod-rozpovily-v-kabmini.html

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Референдум щодо мінських угод буде можливий, лише якщо не залишиться інших варіантів.

Наразі серйозних обговорень цієї ідеї немає. Віце-прем'єр — Міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук заявила про це в ефірі телепрограми «Право на владу».

Президент припустився такої можливості, якщо не залишиться інших варіантів та інших інструментів, — зазначила вона.

Також Верещук запевнила, що нових законів про «особливий статус» Донбасу немає.

Ніяких «напряму погоджень» не буде, — наголосила вона.

За словами Верещук, їй не зрозуміло, чому такі заяви роблять західні політики.

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І Макрон. Який розповідає, що ми відкликали законопроект. — зазначила вона. — Коли я звертаюсь до прем'єра і президента і прошу доопрацювати законопроект про перехідний період, а чому Макрон розповідає, що він точно знає, що це рішення президента. Це ж неправда.

Нагадаємо, вчора, 15 лютого, Держдума РФ проголосувала за звернення до президента країни Володимира Путіна щодо офіційного визнання Росією терористичних псевдореспублік, утворених окупантами на Донбасі. Офіційний Київ вже попередив, що визнання Росією так званих ДНР та ЛНР буде розцінене як вихід РФ із Мінських угод.