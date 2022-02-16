Ирина Верещук, скриншот видео

https://racurs.ua/n167117-provedut-li-referendum-po-minskim-soglasheniyam-rasskazali-v-kabmine.html

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Референдум по минским соглашениям будет возможен только если не останется других вариантов.

В настоящее время серьезных обсуждений этой идеи нет. Вице-премьер — Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук заявила об этом в эфире телепрограммы «Право на власть».

Президент допустил такую ​​возможность, если не останется других вариантов и других инструментов, — отметила она.

Также Верещук заверила, что новых законов об особом статусе Донбасса нет.

Никаких «напрямую согласований» не будет, — подчеркнула она.

По словам Верещук, ей непонятно, почему такие заявления делают западные политики.

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И Макрон. Который рассказывает, что мы отозвали законопроект. — отметила она. — Когда я обращаюсь к премьеру и президенту и прошу доработать законопроект о переходном периоде, а почему Макрон рассказывает, что он точно знает, что это решение президента. Это же неправда.

Напомним, вчера, 15 февраля, Госдума РФ проголосовала за обращение к президенту страны Владимиру Путину по поводу официального признания Россией террористических псевдореспублик, образованных оккупантами на Донбассе. Официальный Киев уже предупредил, что признание Россией так называемых ДНР и ЛНР будет расценено как выход РФ из минских соглашений.