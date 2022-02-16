НАТО поки не бачить ознак відведення російських військ від кордонів

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Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Альянс поки не бачить ознак відведення російських військ від кордонів України, які свідчили б про реальний намір Москви знизити напруженість.

Раніше російська влада заявила, що частина з'єднань повертається до місць своєї постійної дислокації після навчань. Представники Кремля також говорили про намір продовжувати спроби врегулювати свої розбіжності із Заходом дипломатичним шляхом.

Ми почули сигнали від Москви про готовність продовжувати дипломатичні зусилля, але поки що не побачили будь-якої деескалації на місці подій, — сказав Столтенберг у середу перед зустріччю з міністрами оборони Альянсу.

За його словами, навпаки, схоже, що Росія продовжує нарощувати свій військовий потенціал.

Раніше Москва оголосила, що підрозділи Західного і Південного військових округів, які брали участь у спільних навчаннях з білоруськими військовими, у вівторок почали повернення у свої військові гарнізони. Напередодні закінчення частини навчань анонсував міністр Сергій Шойгу, решта навчань, за його словами, завершиться незабаром.

Крім того, військові та техніка повертаються після навчань у Криму (анексований Росією у 2014 році). Вони повернуться до місць постійної дислокації, у тому числі в Дагестан та Північну Осетію.

Тим часом міністр оборони Британії Бен Воллес заявив, що Росія має діями довести своє бажання до деескалації, а заяви про відведення військ ще нічого не означають. Про це він сказав в ефірі Sky News.

Ви можете на власні очі оцінити масштаби того розгортання Росії на кордонах України і взагалі всіх прес-конференцій, які проводив президент Путін. Досить зрозуміло, що їхні наміри щодо України полягають у тому, щоб змінити її поведінку і дійсно змінити відносини НАТО з Україною, і вони роблять це під загрозою вторгнення, — сказав Воллес.

Міністр оборони, який перебуває в Брюсселі на зустрічі НАТО, додав, що хоча Москва заявила, що відправляє деякі військові частини назад на свої бази, коли він був солдатом, війська не створювали банки крові та польові госпіталі та не переміщали стратегічне озброєння, якщо вони просто тренувалися.

Посилаючись на дані розвідки, міністр зазначив, що росіяни зосередили 60% всієї сухопутної бойової потужності на кордоні з Україною і «значну флотилію» на морі.

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