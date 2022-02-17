Чисельність військ РФ біля кордонів України збільшилася. Фото: slovoidilo.ua

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Російська Федерація збільшила свою військову присутність на кордоні з Україною на 7 тис. осіб.

Оцінка чисельності військ країни-агресора була зроблена на наступний день після того, як Москва заявила про початок відведення. Про це заявило джерело в адміністрації президента США, повідомляє телеканал ABC News.

Росія збільшила свою присутність уздовж українського кордону на цілих 7 тис. військовослужбовців за останні кілька днів, причому деякі з них прибули в середу, — заявив високопоставлений чиновник.

Нагадаємо, 16 лютого Москва заявила, що частина з'єднань Збройних сил РФ повертається до місць своєї постійної дислокації після навчань. Згодом у НАТО заявили, що Альянс поки не бачить ознак відведення російських військ від кордонів України, які свідчили б про реальний намір Москви знизити напругу в регіоні. Державний секретар США Ентоні Блінкен теж зазначив, що Сполучені Штати не фіксують відведення російських військ від українських кордонів.

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Президент України Володимир Зеленський заявив, що фіксуються лише невеликі ротації підрозділів країни-агресора, але ці дії не можна називати «відведенням».

Джерело: ABC News