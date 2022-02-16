Президент України Володимир Зеленський. Фото: Офіс президента

https://racurs.ua/ua/n167143-zelenskyy-ne-pobachyv-vidvedennya-rosiyskyh-viysk-vid-kordoniv-ukrayiny.html

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Президент України Володимир Зеленський не вважає, що Росія почала відведення своїх військ від українських кордонів.

Фіксуються лише невеликі ротації підрозділів країни-агресора, але на Банковій не беруться назвати це «відведенням». При цьому ситуація на кордонах залишається контрольованою. Про це 16 лютого Зеленський заявив у ході спеціального марафону до Дня єдності, який транслювали українські ЗМІ.

За словами Зеленського, подібні ротації відбувалися і в пік російських навчань у 2021 році. Глава держави вважає, що рано радіти після заяв із Москви про відведення військ.

Я б не робив попередніх висновків. Не треба робити висновків щодо потужної ескалації саме 16 числа. Радіти рано, але відбувається те, що ми бачили, що бачила наша розвідка. Сьогодні ми бачимо скупчення, констатувати будемо, коли це станеться, — зазначив він.

Крім того, Reuters пише, що Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що звіт української розвідки за 16 лютого не містить жодних доказів того, що РФ відводить свої війська від українських кордонів. За його словами, лише після відведення російських військ, військової техніки та озброєння Київ повірить про те, що Москва налаштована на деескалацію.

Державний секретар США Ентоні Блінкен 16 лютого зазначив, що Сполучені Штати не фіксують відведення російських військ від українських кордонів, про яке заявляли у Москві.

Ми дуже уважно стежимо за цим, і, знову ж таки, дуже важливо дивитися на те, що Росія робить насправді, а не на те, що вона каже, — зазначив Блінкен.

Нагадаємо, 16 лютого Москва заявила, що частина з'єднань Збройних сил РФ повертається до місць своєї постійної дислокації після навчань. Міноборони Росії публікувало кадри з нібито відведення військ.

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Згодом у НАТО заявили, що Альянс поки не бачить ознак відведення російських військ від кордонів України, які свідчили б про реальний намір Москви знизити напругу в регіоні.

Джерело: Reuters