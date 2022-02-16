Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Офис президента

https://racurs.ua/n167143-zelenskiy-ne-uvidel-otvoda-rossiyskih-voysk-ot-granic-ukrainy.html

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Президент Украины Владимир Зеленский не считает, что Россия начала отвод своих войск от украинских границ.

Фиксируются лишь небольшие ротации подразделений страны-агрессора, но на Банковой не берутся назвать это «отводом». При этом ситуация на границах остается контролируемой. Об этом 16 февраля Зеленский заявил в ходе специального марафона ко Дню единства, который транслировали украинские СМИ.

По словам Зеленского, подобные ротации происходили и в пик российских учений в 2021 году. Глава государства считает, что рано радоваться после заявлений из Москвы об отводе войск.

Я бы не делал предварительных выводов. Не надо делать выводов относительно мощной эскалации именно 16 числа. Радоваться рано, но происходит то, что мы видели, что видела наша разведка. На сегодняшний день мы видим скопление, констатировать будем, когда это произойдет, — отметил он.

Кроме того, Reuters пишет, что министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что отчет украинской разведки за 16 февраля не содержит никаких доказательств того, что РФ отводит свои войска от украинских границ. По его словам, только после отвода российских войск, военной техники и вооружения Киев поверит в то, что Москва настроена на деэскалацию.

Государственный секретарь США Энтони Блинкен 16 февраля отметил, что Соединенные Штаты не фиксируют отвод российских войск от украинских границ, о котором заявляли в Москве.

Мы очень внимательно следим за этим, и, опять же, очень важно смотреть на то, что Россия делает на самом деле, а не на то, что она говорит, — отметил Блинкен.

Напомним, 16 февраля Москва заявила, что часть соединений Вооруженных сил РФ возвращается в места своей постоянной дислокации после учений. Минобороны России публиковало кадры с якобы отводом войск.

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Впоследствии в НАТО заявили, что Альянс пока не видит признаков отвода российских войск от границ Украины, которые свидетельствовали бы о реальном намерении Москвы снизить напряжение в регионе.

Источник: Reuters