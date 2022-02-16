Телеведущая Наталья Мосейчук. Фото: ua-rating.com

https://racurs.ua/n167142-moseychuk-otvetila-na-predlojenie-kolomoyskogo-poyti-v-prezidenty.html

Ракурс

Телеведущая Наталья Мосейчук прокомментировала слова бизнесмена Игоря Коломойского о том, что она может пойти в президенты.

Ведущая канала «1+1» заявила, что она еще не решила, идти ли на выборы. При этом журналистка согласилась, что Коломойский имеет право высказывать свое мнение в медиа. Об этом Мосейчук заявила в комментарии «Детектор медиа».

Очевидно, таких людей, как господин Коломойский, очень много, которые являются телезрителями, в том числе и «1+1» и которые, очевидно, неплохо ко мне относятся, поэтому у них есть резон, что я могу пойти в политику. Правда, я еще ничего не решила, — отметила она.

Также ведущая отметила, что «у нас каждый президент». Таким образом она ответила на вопрос, собирается ли баллотироваться в президенты.

.

Напомним, известный украинский бизнесмен Игорь Коломойский предположил, что ведущая телеканала «1+1» Наталья Мосейчук может пойти в президенты. При этом Коломойский подчеркнул, что никогда не общался с ведущей, но ее хорошо знают украинцы. Среди других известных лиц Коломойский назвал ведущего Савика Шустера и журналиста Дмитрия Гордона.

Источник: «Детектор медиа»