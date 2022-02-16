Редкостный Porsche 935. Фото: Gooding & Company

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Ракурс

Спортивный автомобиль Porsche (Порше) выставили на аукцион за 2 млн долл.

На торги попал один из 37 заводских спорткаров Porsche 935. Купе с опозитной «битурбошестеркой» принимало участие в гонке «24 часа Ле-Мана», а теперь оценивается в несколько миллионов долларов. Об этом сообщается на сайте аукционного дома Gooding & Company.

Отмечается, что в период с 1977 года по 1979 год конструкторы «Порше» активно работали над специальной версией гоночного спорткара 935 для заводской команды, причем 37 таких спорткаров также достались клиентским коллективам. Эти машины отличались не только подвеской, аэродинамикой и усиленной трансмиссией, но и двигателем. Под капотом располагалась оппозитная «битурбошестерка».

Выставленный на торги экземпляр Porsche 935 — один из этих автомобилей. Сначала новое авто приобрела компания Volkswagen of America, а в середине 1979-го года спорткар приобрел автогонщик и коллекционер Васек Полак. «Порш» даже принял участие в гонках «24 часа Ле-Мана» в составе Interscope Racing.

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Предварительно автомобиль оценили в 1 млн 700 долл. — 2 млн долл. За эти деньги можно купить два полноприводных Singer Turbo Study c 450-сильной опозитной «шестеркой» 3.8 или Porsche 911 RST Backdate от Rosenberger Classics со Strosek Mega 30 в придачу.

Напомним, в феврале 2022 года электрический седан Porsche Taycan побил рекорд скорости зарядки в ходе пробега от восточного побережья США до западного. Это достижение уже занесли в Книгу рекордов Гиннеса.