Рідкісний Porsche 935. Фото: Gooding & Company

https://racurs.ua/ua/n167141-specialnu-versiu-sportkara-porsche-ocinyly-v-2-mln-dol-foto.html

Ракурс

Спортивний автомобіль Porsche (Порше) виставили на аукціон за 2 млн дол.

На торги потрапив один з 37 заводських спорткарів Porsche 935. Купе з опозитною «бітурбошестіркою» брало участь в перегонах «24 години Ле-Мана», а тепер оцінюється в кілька мільйонів доларів. Про це повідомляється на сайті аукціонного дому Gooding & Company.

Зазначається, що у період з 1977 року по 1979 рік конструктори «Порше» активно працювали над спеціальною версією перегонового спорткара 935 для заводської команди, причому 37 таких спорткарів також дісталися клієнтським колективам. Ці спецмашини відрізнялися не лише підвіскою, аеродинамікою і посиленою трансмісією, але й двигуном. Під капотом розташовувалася опозитна «бітурбошестірка».

Виставлений на торги екземпляр Porsche 935 — один з цих автомобілів. Спочатку нове авто придбала компанія Volkswagen of America, а в середині 1979-го року спорткар придбав автогонщик та колекціонер Васек Полак. «Порш» навіть взяв участь у перегонах «24 години Ле-Мана» у складі Interscope Racing.

.

Попередньо автомобіль оцінили в 1 млн 700 дол. — 2 млн дол. За ці гроші можна придбати два повнопривідних Singer Turbo Study c 450-сильною опозитною «шісткою» 3.8 або Porsche 911 RST Backdate від Rosenberger Classics зі Strosek Mega 30 на додачу.

Нагадаємо, у лютому 2022 року електричний седан Porsche Taycan побив рекорд швидкості зарядки в ході пробігу від східного узбережжя США до західного. Це досягнення вже занесли до Книги рекордів Гіннеса.