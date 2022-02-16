Спортсменка Валентина Камінська. Фото: Вікіпедія

https://racurs.ua/ua/n167140-ukrayinsku-sportsmenku-spiymaly-na-dopingu-na-olimpiadi-2022.html

Ракурс

Позитивний допінг-тест на Олімпійських іграх у Пекіні вперше здала українська спортсменка.

На вживанні заборонених речовин упіймали лижниця Валентину Камінську. Допінг-проба спортсменки показала три заборонені речовини — анаболічний стероїд та два стимулянти. Саму допінг-пробу Камінська здала під час змагань на Іграх 10 лютого. Про це 16 лютого повідомило Міжнародне агентство тестування (ITA).

Зазначається, що ці речовини входять до списку заборонених Всесвітнім антидопінговим агентством. Спортсменку тимчасово усунули від змагань, бо таку процедуру передбачають правила Міжнародного олімпійського комітету. Українка має право подати запит на вивчення зразка «Б» допінг-проби. Також можна оскаржити усунення від змагань у Спортивному арбітражному суді.

Як відомо, позитивна допінг-проба українки — третій випадок із допінгом під час цьогорічної зимової Олімпіади. Заборонені речовини вже знайшли в представниць Ірану Хусейн Савех-Шемшакі та ОКР Каміли Валієвої.

У Національному олімпійському комітеті України на момент публікації новини не коментували допінговий скандал.

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Валентина Камінська народилася в Могильові та до 2018 року виступала за збірну Білорусі. Брала участь на Олімпійських іграх у Сочі та Пхьончхані. За збірну України почала виступати в листопаді 2018 року.

Нагадаємо, російській фігуристці Камілі Валієвій, яку впіймали на допінгу, дозволили виступати на Олімпійських іграх у Китаї. Спортивний арбітражний суд в Лозанні відхилив всі скарги Міжнародного олімпійського комітету, Всесвітнього антидопінгового агентства і Міжнародного союзу ковзанярів.