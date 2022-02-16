Спортсменка Валентина Каминская. Фото: Википедия

https://racurs.ua/n167140-ukrainskuu-sportsmenku-poymali-na-dopinge-na-olimpiade-2022.html

Ракурс

Положительный допинг-тест на Олимпийских играх в Пекине впервые сдала украинская спортсменка.

На употреблении запрещенных веществ поймали лыжницу Валентину Каминскую. Допинг-проба спортсменки показала три запрещенных вещества — анаболический стероид и два стимулянта. Саму допинг-пробу Каминская сдала во время соревнований на Играх 10 февраля. Об этом 16 февраля сообщило Международное агентство тестирования (ITA).

Отмечается, что эти вещества входят в список запрещенных Всемирным антидопинговым агентством. Спортсменку временно отстранили от соревнований, потому что такую процедуру предусматривают правила Международного олимпийского комитета. Украинка имеет право подать запрос на изучение образца «Б» допинг-пробы. Также можно обжаловать отстранение от соревнований в Спортивном арбитражном суде.

Как известно, положительная допинг-проба украинки — третий случай с допингом во время нынешней зимней Олимпиады. Запрещенные вещества уже нашли у представительниц Ирана Хусейн Савех-Шемшаки и ОКР Камилы Валиевой.

В Национальном олимпийском комитете Украины на момент публикации новости не комментировали допинговый скандал.

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Валентина Каминская родилась в Могилеве и до 2018 года выступала за сборную Беларуси. Участвовала на Олимпийских играх в Сочи и Пхенчхане. За сборную Украины начала выступать в ноябре 2018 года.

Напомним, российской фигуристке Камиле Валиевой, которую поймали на допинге, разрешили выступать на Олимпийских играх в Китае. Спортивный арбитражный суд в Лозанне отклонил все жалобы Международного олимпийского комитета, Всемирного антидопингового агентства и Международного союза конькобежцев.