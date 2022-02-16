Зеленский утвердил стратегию обеспечения госбезопасности. Фото: ОПУ

https://racurs.ua/n167139-strategiu-obespecheniya-gosbezopasnosti-ukrainy-soglasoval-zelenskiy.html

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Президент Владимир Зеленский 16 февраля утвердил стратегию обеспечения государственной безопасности Украины, которую ранее одобрил СНБО.

Документ был одобрен 30 декабря 2021 года на заседании Совета национальной безопасности и обороны. Российская Федерация и ее действия определяются «угрозой государственной безопасности» Украины. Стратегия рассчитана на период до 2025 года. Соответствующий указ размещен на сайте Офиса президента.

В блоке об угрозах государственной безопасности Украины прямо упоминается лишь одно государство — Россия и ее оккупационные администрации.

Российская Федерация для реализации собственных стратегических целей в Украине, в частности компрометации ее государственности, продолжает гибридную войну, системно применяет политические, экономические, информационно-психологические и другие средства, кибератаки, — говорится в документе.



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Также госбезопасности Украины угрожают «отдельные иностранные государства», низкий уровень благосостояния населения, олигархи, международный терроризм и тому подобное.

Напомним, в июне 2021 года президент Украины Владимир Зеленский подписал указ № 231 «О стратегии развития системы правосудия и конституционного судопроизводства на 2021−2023 годы». Документ определяет основные принципы и направления развития системы правосудия.