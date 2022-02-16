Разведка Эстонии показала карту вероятных целей России в Украине

Разведка Эстонии показала карту вероятных целей РФ в Украине. Фото: regnum.ru

https://racurs.ua/n167138-razvedka-estonii-pokazala-kartu-veroyatnyh-celey-rossii-v-ukraine.html

Ракурс

Военное вторжение России в Украину может произойти во второй половине февраля.

У границ Украины сейчас сосредоточены 150 тыс. российских военных. Кремль держит наготове три мотострелковые дивизии, одну воздушно-десантную дивизию и одну бригаду морской пехоты. Все они постоянно дислоцируются в западном регионе РФ. К украино-российской границе перебросили свыше 60 мотострелковых и танковых батальонов, около 10 ракетных дивизионов «Искандер» и более 30 артиллерийских и реактивных артиллерийских дивизионов. Об этом сообщила Служба внешней разведки Эстонии (EFIS) на своем сайте.

Эстонские разведчики отмечают, что российскую наземную армаду поддерживают Военно-воздушные силы и Черноморский флот, оснащенный ракетами «Калибр». Все силовые группы имеют полное материально-техническое обеспечение. А в Беларуси на учения прибывали 20 тыс. военнослужащих РФ, в том числе из трех воздушно-десантных дивизий и всех воздушно-десантных бригад.

В EFIS отмечают, что ВС России могут атаковать Украину уже во второй половине этого месяца. Отмечается, что для полномасштабного вторжения нужно только политическое решение.

Также разведчики опубликовали карту Украины с вероятными целями, по которым будут наносить удар войска страны-агрессора. На карте показаны цели, указанные российской разведкой, которые в случае нейтрализации могут помешать управлению, восстановлению и обеспечению Вооруженных сил Украины, а также обесточить страну.

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Напомним, 16 февраля Москва заявила, что часть соединений возвращается в места своей постоянной дислокации после учений. В свою очередь генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Альянс пока не видит признаков отвода российских войск от границ Украины, которые свидетельствовали бы о реальном намерении Москвы снизить напряженность.