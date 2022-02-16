Розвідка Естонії показала карту ймовірних цілей Росії в Україні

Розвідка Естонії показала карту ймовірних цілей РФ в Україні. Фото: regnum.ru

https://racurs.ua/ua/n167138-rozvidka-estoniyi-pokazala-kartu-ymovirnyh-ciley-rosiyi-v-ukrayini.html

Ракурс

Військове вторгнення Росії в Україну може відбутися у другій половині лютого.

Біля кордонів України зараз зосереджені 150 тис. російських військових. Кремль тримає напоготові три мотострілецькі дивізії, одну повітряно-десантну дивізію та одну бригаду морської піхоти. Всі вони постійно дислокуються в західному регіоні РФ. До україно-російського кордону перекинули понад 60 мотострілецьких та танкових батальйонів, близько 10 ракетних дивізіонів «Іскандер» і понад 30 артилерійських та реактивних артилерійських дивізіонів. Про це повідомила Служба зовнішньої розвідки Естонії (EFIS) на своєму сайті.

Естонські розвідники наголошують, що російську наземну армаду підтримують Військово-повітряні сили та Чорноморський флот, оснащений ракетами «Калібр». Всі силові групи мають повне матеріально-технічне забезпечення. А в Білорусі на навчання прибували 20 тис. військовослужбовців РФ, у тому числі з трьох повітряно-десантних дивізій і всіх повітряно-десантних бригад.

В EFIS наголошують, що ЗС Росії може атакувати Україну вже в другій половині цього місяця. Зазначається, що для повномасштабного вторгнення потрібне лише політичне рішення.

Також розвідники опублікували карту України з ймовірними цілями, по яких завдаватимуть удару війська країни-агресора. На мапі зазначені цілі, вказані російською розвідкою, які у разі нейтралізації можуть завадити управлінню, відновленню і постачанню Збройних сил України, а також знеструмити країну.

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Нагадаємо, 16 лютого Москва заявила, що частина з'єднань повертається до місць своєї постійної дислокації після навчань. Натомість генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Альянс поки не бачить ознак відведення російських військ від кордонів України, які свідчили б про реальний намір Москви знизити напруженість.