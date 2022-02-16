Погода в Україні. Фото: Ракурс

https://racurs.ua/ua/n167137-shkvaly-ta-mokryy-snig-z-doschem-pogoda-v-ukrayini-na-17-lutogo-karta.html

Ракурс

Погода в Україні 17 лютого буде з сильними поривами вітру, а подекуди обіцяють сильні опади у виді мокрого снігу з дощем.

Синоптики обіцяють вночі у західній частині, вдень в Україні пориви вітру 15−20 м/с. У Карпатах пориви вітру сягатимуть 25−30 м/с, також у регіоні обіцяють значний дощ з мокрим снігом. Про це повідомляє Gismeteo.

Погода у Києві 17 лютого буде хмарною, вдень обіцяють мокрий сніг. Стовпчики термометрів вночі покажуть 6−8° тепла, а вдень температура повітря очікується 2−8° вище нуля за Цельсієм. Швидкість вітру прогнозують 4−15 м/с.

Погода в Харкові у четвер буде хмарною, у першій половині дня прогнозують дощ. Вночі температуру повітря прогнозують 1−2° тепла, а вдень температура повітря очікується 2−6° тепла. Вітер прогнозують зі швидкістю 5−17 м/с.

Погода в Одесі завтра буде сонячною, вранці та ввечері прогнозують короткочасні дощі. Стовпчики термометрів вночі покажуть 5−8° тепла, а вдень обіцяють 5−9° із позначкою мінус. Вітер прогнозують зі швидкістю 6−15 м/с.

Погода у Львові 17 лютого буде хмарною та з дощем. Температурні показники будуть наступними — вночі прогнозують 3−6° тепла, а вдень обіцяють 5−8° тепла. Пориви вітру очікуються зі швидкістю від 7 м/с до 24 м/с.

Геомагнітна обстановка в Україні 17 лютого прогнозується відносно спокійна. Впродовж доби можливі невеликі збурення.

.

Нагадаємо, синоптики визначили, що середня місячна температура повітря у лютому 2022 року прогнозується на рівні від 0° до 4° з позначкою мінус. Місячна кількість опадів очікується 22−40 мм, а в Карпатах, на Закарпатті та горах Криму — 52−75 мм.