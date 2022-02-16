Кияни потролили стрім Reuters в очікуванні війни - Продам гараж на Соломі, скріншот відео

https://racurs.ua/ua/n167136-kyyany-potrolyly-strim-reuters-v-ochikuvanni-viyny-prodam-garaj-na-solomi-video.html

Ракурс

Після панічних заяв про можливу нічну атаку Росії інформаційна агенція Reuters запустила онлайн-трансляцію з центра Києва.

Reuters назвали відео «НАЖИВО: Вид на київський Майдан на тлі російсько-української кризи».

Вдень 16 лютого у небо над головною площею країни піднявся дрон з оголошенням «Продам гараж на Соломі» і номером телефону російського посольства.

Частина українців розкритикували рішення агентства про стрім, заявивши, що іноземні журналісти останніми тижнями «ловили хайп, іноді переходячи адекватні межі». Дехто знайшов спосіб потролити такі дії.

Автори акції Dronarium Україна підняли в небо дрон, який завис на рівні камери з оголошенням з таким текстом: «Продам гараж на Соломі — 0442440961». При цьому в оголошенні вказано телефон російського посольства, яке розташоване на Солом’янці.

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Станом на 14.00 трансляція Reuters вже була недоступна, запису трансляції також немає.

«Ракурс» повідомляв, що після заяви Джо Байдена, коли багато хто був в очікуванні «війни 16 лютого», Reuters запустив пряму трансляцію з Києва. У цей стрім навіть потрапив уривок гімну СРСР.