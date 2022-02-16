Володимир Зеленський на полігоні в Рівненській області. Фото: Офіс президента

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Володимир Зеленський, президент України, 16 лютого прибув до Рівненської області, де відвідав місцевий військовий полігон.

Главі держави продемонстрували зброю, яку українській армії передали західні партнери. Зеленський оглянув протитанкові ракетні комплекси Javelin та NLAW, ракетний комплекс Stinger тощо. Тим часом на Рівненському полігоні відбуваються маневри у рамках навчань «Заметіль-2022». Про це повідомив Офіс президента.

Зазначається, що військові ЗСУ навчалися воювати у прикордонній смузі — за легендою навчань вони відбивали наступ умовного противника. Українські військовослужбовці у ході навчань залучали безпілотники Bayraktar ТВ2, артилерію, реактивні системи залпового вогню, українські протитанкові керовані ракети «Стугна-П» та «Корсар» та іноземні ПТРК NLAW, FGM-148 Javelin, SMAW M-141.

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Нагадаємо, 12 лютого у Херсонській області на адміністративній межі з окупованим Кримом відбулися тактико-спеціальні навчання МВС. Силовики навчалися на об'єктах, що перебувають у критичній близькості до адмінмежі. Тоді за ходом навчань теж спостерігав президент Володимир Зеленський.