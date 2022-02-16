Владимир Зеленский на полигоне в Ровенской области. Фото: Офис президента

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Владимир Зеленский, президент Украины, 16 февраля прибыл в Ровенскую область, где посетил местный военный полигон.

Главе государства продемонстрировали оружие украинской армии, которое передали западные партнеры. Зеленский осмотрел противотанковые ракетные комплексы Javelin и NLAW, ракетный комплекс Stinger и др. Тем временем на Ровенском полигоне происходят маневры в рамках учений «Метель-2022». Об этом сообщил Офис президента.

Отмечается, что военные ВСУ учились воевать в пограничной полосе — по легенде учений они отражали наступление условного противника. Украинские военнослужащие в ходе учений привлекали беспилотники Bayraktar ТВ2, артиллерию, реактивные системы залпового огня, украинские противотанковые управляемые ракеты «Стугна-П» и «Корсар» и иностранные ПТРК NLAW, FGM-148 Javelin, SMAW M-141.

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Напомним, 12 февраля в Херсонской области на административной границе с оккупированным Крымом прошли тактико-специальные учения МВС. Силовики учились на объектах, находящихся в критической близости к админгранице. Тогда за ходом учений тоже наблюдал президент Владимир Зеленский.