Оккупанты в Крыму осудили украинского фрилансера за "изготовление взрывчатки"

https://racurs.ua/n167134-okkupanty-v-krymu-osudili-ukrainskogo-frilansera-za-izgotovlenie-vzryvchatki.html

Ракурс

В оккупированном россиянами Крыму вынесли приговор фрилансеру «Радио Свобода» Владиславу Есипенко. Он получил от так называемого «Симферопольского райсуда» шесть лет колонии и штраф в 110 тыс. российских рублей.

Есипенко во время выступления с последним словом накануне заявил, что считает дело политическим.

Почему? Потому что я журналист украинского издания и скорее всего сотрудники ФСБ хотели показать, насколько неприемлема свобода слова. Я считаю, что угрозы и пытки в XXI веке неприемлемы. В 1937 году пытали и расстреляли моего деда. Сложилось впечатление, что у тех чекистов, которые были тогда, — у них есть внуки, правнуки, которые совершают такие же действия, как в 1937 году, — цитирует «Радио Свобода» выступление коллеги.

Есипенко обвинили в якобы «незаконном хранении и перевозке взрывных устройств».

Омбудсмен Людмила Денисова заявила, что осуждает решение так называемого «Симферопольского районного суда», ведь все обвинения в отношении гражданина Украины являются надуманными и имеют политическую подоплеку, а уголовное дело сфабриковано.

Министерство иностранных дел Украины также выразило протест в связи с этим шагом оккупантов.

Этот приговор является безосновательным и политически мотивированным, а также в очередной раз подтверждающим подавление свободы слова на временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и города Севастополь, — сообщили в МИД.

Есипенко был задержан 10 марта 2021 года. ФСБ РФ заинтересовалась журналистом, освещавшим нарушение прав человека в Крыму со стороны российской оккупационной администрации. Он был безосновательно обвинен российской стороной в незаконном производстве и хранении взрывчатых веществ.

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