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Ракурс
Во время встречи Владимира Путина и Жаира Болонсару, фото: kremlin.ru

Ради «тропического Трампа» Путин забыл о своем абсурдно длинном столе (ФОТО)

16 фев 2022, 15:59
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Владимир Путин, президент РФ, сегодня, 16 февраля, встречается с «тропическим Трампом» — известным своими одиозными заявлениями президентом Бразилии Жаиром Болонсару.

В отличие от недавних встреч с европейскими лидерами и ближайшими соратниками, Путин не стал дистанцироваться от Болонсару за уже знаменитым абсурдно длинным столом.

Путин и Болонсару пообщались сидя близко друг от друга в креслах. Перед встречей они пожали руки.

Во время встречи Владимира Путина и Жаира Болонсару, фото: kremlin.ru

Болонсару перед встречей назвал визит в Москву «сигналом для всего мира».

Я уверен, что этот мой визит в Москву — это сигнал для всего мира о том, что наши двусторонние отношения имеют хорошие перспективы, — подчеркнул он.

Путин во время пандемии коронавируса соблюдает значительные карантинные меры. По информации российских СМИ, попасть к нему чиновникам можно только после продолжительного карантина.

Часто он придерживается гротескно большой социальной дистанции и во время официальных встреч.

Так, 1 февраля, во время визита в Москву премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, Путин на протяжении всех пяти часов, пока проходили переговоры, держался от него на расстоянии не менее нескольких метров.

Виктор Орбан и Владимир Путин, фото: Reuters

Виктор Орбан и Владимир Путин, фото: kremlin.ru

Спустя неделю, когда Москву посетил президент Франции Эммануэль Марон, Путин принимал его, сидя на другой стороне стола, длина которого составляла примерно 6 м.

Впоследствии Путину удалось даже превзойти это «достижение» — 14 февраля глава МИД РФ Сергей Лавров и министр обороны РФ Сергей Шойгу разговаривали с российским лидером, сидя от него на расстоянии примерно 8 м.



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Еще один подобный случай произошел 15 февраля, во время визита в Москву канцлера Германии Олафа Шольца. Тогда, по информации немецких СМИ, Путин также потребовал, чтобы Шольц заранее четырежды сдал ПЦР-тест на коронавирус, причем в четвертый раз — российским медикам.

Владимир Путин и Олаф Шольц, скриншот видео

Источник: Ракурс


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