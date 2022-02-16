Во время встречи Владимира Путина и Жаира Болонсару, фото: kremlin.ru

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Владимир Путин, президент РФ, сегодня, 16 февраля, встречается с «тропическим Трампом» — известным своими одиозными заявлениями президентом Бразилии Жаиром Болонсару.

В отличие от недавних встреч с европейскими лидерами и ближайшими соратниками, Путин не стал дистанцироваться от Болонсару за уже знаменитым абсурдно длинным столом.

Путин и Болонсару пообщались сидя близко друг от друга в креслах. Перед встречей они пожали руки.

Болонсару перед встречей назвал визит в Москву «сигналом для всего мира».

Я уверен, что этот мой визит в Москву — это сигнал для всего мира о том, что наши двусторонние отношения имеют хорошие перспективы, — подчеркнул он.

Путин во время пандемии коронавируса соблюдает значительные карантинные меры. По информации российских СМИ, попасть к нему чиновникам можно только после продолжительного карантина.

Часто он придерживается гротескно большой социальной дистанции и во время официальных встреч.

Так, 1 февраля, во время визита в Москву премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, Путин на протяжении всех пяти часов, пока проходили переговоры, держался от него на расстоянии не менее нескольких метров.

Спустя неделю, когда Москву посетил президент Франции Эммануэль Марон, Путин принимал его, сидя на другой стороне стола, длина которого составляла примерно 6 м.

Впоследствии Путину удалось даже превзойти это «достижение» — 14 февраля глава МИД РФ Сергей Лавров и министр обороны РФ Сергей Шойгу разговаривали с российским лидером, сидя от него на расстоянии примерно 8 м.

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Еще один подобный случай произошел 15 февраля, во время визита в Москву канцлера Германии Олафа Шольца. Тогда, по информации немецких СМИ, Путин также потребовал, чтобы Шольц заранее четырежды сдал ПЦР-тест на коронавирус, причем в четвертый раз — российским медикам.