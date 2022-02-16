Цены на газ в Европе начала снижаться. Фото: ЕП

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Цена на газ в Европе начала снижаться на фоне отсутствия полномасштабной войны Украины с Россией.

Западные политики и СМИ заявляли о российском вторжении 16 февраля, но оно не состоялось. Поэтому сегодня спотовая цена газа на бирже TTF опустилась с 80 до 68 евро за МВт-ч., или на 15%. Между тем, США вводят новые мощности регазации для экспорта в Европу сжиженного природного газа (СПГ). Об этом сообщает Telegram-канал «Монополист».

Отмечается, что объемы экспорта LNG в Европу растут с конца 2021 года. Данные Enerdata свидетельствуют, что крупнейшими экспортерами СПГ в 2020 году были Австралия (117 млрд куб. м), США (57 млрд куб. м), Россия (53 млрд куб. м). Также крупным экспортером является Катар.

Эксперты считают, что высокие цены на газ сохраняются из-за информации об угрозе вторжения России в Украину. При этом такая ситуация выгодна и Москве, поскольку ее СПГ с Сахалина идет на азиатские рынки, прежде всего — в Китай.

Отмечается, что высокая цена на газ в Европе будет означать, что часть СПГ, которая должна была идти на азиатский рынок, будет перетекать в Европу. А это «перетекание» не даст сильно опуститься ценам на газ в Азии.

Говорить о том, что фактор цен на газ является причиной долговременной угрозы войны, было бы конспирологией. Но бонус для экспортеров LNG от «хранения напряжения» — это факт, — пишет Telegram-канал.



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Ранее сообщалось, что власти Японии планируют перенаправить часть сжиженного природного газа, который импортируется в страну, в Европу, которая пытается обеспечить запасы энергоносителей в условиях роста напряженности вокруг Украины.

Источник: Telegram-канал «Монополист»